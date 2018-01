Grave lutto per Vittorio Sgarbi, che dopo la scomparsa della madre ha perso anche il papà. Mamma Rina se n’è andata a fine 2015, oggi invece è scomparso Giuseppe (detto Nino) Sgarbi, 97enne padre del famoso critico d’arte.

Nino Sgarbi di mestiere faceva il farmacista. Era nato a Badia Polesine il 15 gennaio 1921. Conobbe Rina Cavallini e la sposò in gran segreto e da questa unione, l’8 maggio 1952, nacque Vittorio, stesso nome di suo padre. Farmacista per una vita, a 93 anni sua figlia Elisabetta, sorella di Vittorio e titolare della casa editrice Skira, lo convinse a diventare scrittore per raccontare la sua vita. Il risultato? Ben 4 romanzi in pochi anni. La sua ultima opera sarà in libreria l’8 febbraio, ma purtroppo uscirà postuma.