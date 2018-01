Il ‘triangolo’ di Cellino San Marco: Romina toglie la maschera

Da tempo le voci su un possibile riavvicinamento di Romina ed Al Bano infiammano la fantasia dei fan di lungo corso, desiderosi di rivederli tornare insieme dopo anni di lontananza dovuti ad un dolore troppo grande da sopportare. In più occasioni, però, il cantante pugliese ha smentito le voci dichiarando che l’amore che lo lega all’ex moglie è paragonabile a quello che proverebbe per una sorella, e che il loro è solo un rapporto professionale e di amicizia. Le parole del cantante potrebbero essere di facciata ed il comportamento di Romina alimenta questa ipotesi.

La cantante, infatti, è stata sorpresa più volte in atteggiamenti amorevoli nei confronti dell’ex marito ed in una recente intervista ha confessato che il suo amore per Al Bano non finirà mai. Di recente un post su Instagram di Romina ha fornito l’ultimo indizio ai gossippari e la conferma che per lei c’è qualcosa di più del semplice amore fraterno: “Ho bisogno di uno di quei lunghi abbracci in cui ti dimentichi qualsiasi altra cosa sta accadendo intorno a te per un minuto”, quindi ha aggiunto: “Ci dev’essere qualcuno nel mondo”. Molti gli utenti che hanno rintracciato un riferimento ad Al Bano e che le hanno espresso solidarietà nella sua lotta per il cuore del cantante.