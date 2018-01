WhatsApp e il messaggio sul buono IKEA da 500€: tutta la verità

Se avete l’app di WhatsApp, c’è un’alta probabilità che in questi giorni abbiate ricevuto da uno o più contatti un messaggio con questo contenuto: “Hai visto mai… pensavo che era la solita fregatura e invece l’ho appena preso!” seguito da un link che contiene la parola IKEA. Una volta approdato sul sito, l’utente deve rispondere ad alcune domande sulla qualità del servizio del noto mobilificio. Al termine del breve sondaggio gli viene richiesto di inoltrare il messaggio WhatsApp a 15 contatti in rubrica. Dopo questo passaggio, l’utente deve inserire la sua mail nell’apposito campo. Peccato che una volta concluso tutto l’iter, del buono IKEA da 500€ non se ne veda nemmeno l’ombra.

Trattasi infatti di uno dei tanti messaggi di spam che girano da qualche anno sull’app di messaggistica. Il dubbio dovrebbe sorgere spontaneo data l’inverosimilità dell’offerta (500€ in cambio di poche risposte a un sondaggio?!), il link che non riporta al sito ufficiale IKEA e i contenuti sgrammaticati. Eppure molti utenti WhatsApp ci sono cascati, fornendo il loro indirizzo email a qualche malintenzionato che lo avrà usato o venduto allo scopo di inviare spam alle caselle email raccolte.