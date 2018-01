Rita Dalla Chiesa difende Loredana Lecciso: “Ha fatto bene a lasciare Albano”

Rita Dalla Chiesa si schiera dalla parte di Loredana Lecciso. Amica di famiglia, la conduttrice, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Rita Dalla Chiesa ha difeso la scelta di Loredana Lecciso di allontanarsi da Cellino San Marco.

RITA DALLA CHIESA DIFENDE LOREDANA LECCISO

“Chi oggi fa la ola per Al Bano e Romina, dimentica che da 20 anni la famiglia di Al Bano è un’altra” – inizia così la difesa di Rita Dalla Chiesa ai microfoni di Oggi – “Siamo seri: quale donna avrebbe retto quello che sta sopportando Loredana Lecciso? Quale donna sarebbe rimasta ad assistere a un’ex moglie che rivendica in tv l’immortalità del suo ruolo?… Ha fatto bene ad allontanarsi, a sottrarsi a tutta questa pressione che potrebbe schiacciarla. Le stanno facendo del male, a lei e ai ragazzi. Non dimentichiamo che Bido e Jasmine (figli di Al Bano e Loredana Lecciso, ndr) a Cellino ci vivono, vanno a scuola, soffrono per tutto questo”.

Rita Dalla Chiesa ha anche parlato del matrimonio di Cristel Carrisi a cui la Lecciso non ha partecipato: “Faccio un esempio concreto: io sono stata invitata al matrimonio di Fabrizio (Frizzi, suo ex marito, ndr) e Carlotta, e non sono andata perché ritenevo dovesse essere un giorno solo loro; ma mia figlia Giulia era lì a festeggiarli. Quando due anni fa si è sposata la figlia di Al Bano e Romina, Loredana non è stata invitata…È stata una mancanza di rispetto enorme ma in quell’occasione Loredana ha dato prova di grande saggezza e di amore per Al Bano, non polemizzando, abbozzando, facendo mille passi indietro per non rovinare quel giorno speciale al suo compagno e a sua figlia. E invece la sola cosa giusta che doveva succedere era che Romina alzasse il telefono e invitasse la compagna di Al Bano, che – sono certa – avrebbe apprezzato ma declinato l’invito”.

Infine, l’ex moglie di Frizzi ha concluso così: “Al Bano dovrebbe dire parole nette e forti al suo pubblico, in difesa di Loredana… E chiarire una volta per tutte la situazione anche con Romina”.