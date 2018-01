Un grosso spavento e tanta apprensione per Massimo Giletti che ieri ha dovuto interrompere la diretta tv del suo programma “Non è l’Arena”, in onda su La7. Il conduttore televisivo ha accusato un malore durante la trasmissione ed è stato costretto a chiudere anzitempo la puntata. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.00. A quanto pare il giornalista aveva la febbre e già non era nelle migliori condizioni per condurre. Al rientro dalla pubblicità, ha chiesto allo staff presente in studio di avere uno sgabello. “Oggi non mi sento al massimo”, ha spiegato. Poi, una volta seduto, ha provato ad andare avanti con la conduzione, ma dopo pochi secondi ha comunicato di non riuscire a proseguire e ha preferito mandare in onda una parte del programma registrata in precedenza. Portato via in ambulanza all’ospedale Umberto I di Roma, è stato ricoverato per precauzione. La produzione del programma ha confermato che le ragioni del malessere sono da ricondurre a una forte influenza. “Passerà la notte in ospedale, ma si è ripreso e sta senz’altro meglio” sono le parole del direttore di La7 Andrea Salerno, riportate dal Corriere della Sera. Giletti dovrebbe rientrare a casa nella giornata odierna. Solidarietà anche da parte di Fabio Fazio, rivale televisivo della domenica sera, che appena ha appreso la notizia ha inviato “un grande saluto e un grande abbraccio” al collega. Ovviamente la notizia del malore ha subito scatenato i social e numerosi telespettatori hanno esternato la loro preoccupazione per le condizioni del conduttore televisivo. Per la cronaca dopo l’interruzione della diretta televisiva, La 7 ha mandato in onda una replica del programma. Massimo Giletti si era già sentito male in passato, a novembre 2014, durante la messa in onda dell’Arena, a «Domenica In». «Mi sono seduto perché ho avuto un mancamento» aveva detto all’ospite Anna Maria Bernini di Forza Italia, per poi chiedere di lanciare direttamente il contributo video previsto. In quell’occasione però la trasmissione non era stata interrotta.