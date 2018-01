A quarant’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la leggenda di “Grease” continua ad appassionare milioni e milioni di fan. Un film che ha lanciato la coppia John Travolta ed Olivia Newton-John ancora oggi impegnati nelle loro rispettive carriere. I due si sono ritrovati sul palco a Los Angeles per il G’Day USA Black Tie Gala, evento annuale che promuove le eccellenze australiane sul territorio statunitense. Una vera e propria reunion a quarant’anni dal film che ha sancito la loro consacrazione. Sul palco, gli indimenticabili interpreti di Danny Zuko e Sandy Olsson hanno consegnato il premio per il miglior contributo artistico al cantautore e compositore John Ferrar. Oggi lei ha 69 anni, mentre lui 63. “Sono felice di aver girato Grease, senza il quale non avrei potuto fare tutte le cose realizzate nella mia vita”, ha raccontato Olivia Newton-John. In realtà la coppia ha lavorato insieme nel 1983 nel film Due come noi, di John Herzfeld. Grease è ancora oggi il musical di maggior successo nella storia del cinema e i due attori divennero veri e propri idoli di un’intera generazione. Ha incassato 394.955.690 dollari a fronte di budget di 6 milioni di dollari, piazzandosi al 1º posto nella classifica dei film più visti di quella stagione sia negli Stati Uniti, sia in Italia dove ha incassato 8 miliardi di lire. Il film ricevette cinque nomination al Golden Globe nel 1979. La colonna sonora del film è stata per diverse settimane al primo posto delle classifiche mondiali. In Gran Bretagna i duetti You’re The One That I Want e Summer Nights arrivarono entrambi in vetta alle classifiche e ancora nel 2002 sono apparsi nella classifica dei singoli più venduti di tutti i tempi. La canzone Hopelessly Devoted to You ha ricevuto una nomination al premio Oscar alla migliore canzone originale nel 1979. Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, Grease è considerato come uno dei più celebri film di tutti i tempi.