Un dolore condiviso sui social per rendere partecipi i suoi fan. Antonella Clerici ha salutato il suo cane Oliver di fronte al mare. La conduttrice televisiva era legatissima al suo amico a quattro zampe e ha scelto di spargere le sue ceneri tra le onde del mare di Ansedonia. Una decisione presa perché un luogo tanto caro alla conduttrice e allo stesso Oliver che amava giocare sulla riva del mare. Un gesto poetico e generoso raccontato su Instagram: “Ciao Oliver come promesso ti ho riportato al mare che amavi tanto”. Tantissime le reazioni dei fan e non. Tantissimi i commenti e le condivisioni. Tutti vicini ad Antonella. C’è a chi vengono i brividi, chi si dice commossa e chi ricorda momenti di vita analoga con un velo di nostalgia e tristezza. La Clerici aveva annunciato la morte del suo cane durante una puntata de La Prova del Cuoco: “Lo sapete, forse non tutti… Sabato è morto il mio cane, Oliver, che è stato mio compagno di vita per 15 anni e ha attraversato con me degli anni davvero importanti. È stato il mio primo figlio, è vero, io lo penso veramente. Chi ama i cani e gli animali in generale lo sa. Per me è stata molto dura doverlo lasciare andare, però ho dovuto farlo perché è un atto d’amore. Era anziano, ha fatto una bellissima vita, quindi dovrei essere contenta, però mi manca tanto. Chi ha avuto un animale a cui è stato particolarmente legato lo sa. Mi hanno parlato di questo ponte dell’arcobaleno, in cui vanno i cani che sono stati molto amati e dove aspettano il padrone”. Una scomparsa dolorosa che la conduttrice ha condiviso senza indugio con i suoi fan: “Scusate se oggi non sono in forma. So che ci sono lutti più gravi e che magari sono eccessiva, mi dispiace tanto e scusate se in questi giorni sarò un po’ così, piano piano passerà”.