Daniele Bossari: ecco come ha speso i 100mila euro del montepremi del GF VIP

Daniele Bossari ha vinto il Grande Fratello VIP come da previsioni, aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro. Ma il premio a cui ambiva il conduttore e che ha finalmente ottenuto non era quello in denaro. A Daniele interessava tornare “visibile”, ricominciare a lavorare come una volta, uscire dall’ombra. E ci è riuscito dato che ha ottenuto il ruolo di opinionista all’Isola Dei Famosi 2018, tanto per cominciare.

Ma allora che fine hanno fatto quei 100mila euro? Come ha raccontato lo stesso Daniele Bossari al settimanale Nuovo, la metà del montepremi è stato devoluto in beneficienza: Daniele e la futura moglie Filippa hanno scelto di donare 50mila euro a Onlus Cbm, un’associazione che aiuta i bambini con disabilità. Gli altri 50mila sono finiti… in famiglia. Una parte è servita per alcuni lavori di ristrutturazione di casa, e una parte servirà all’organizzazione del matrimonio che si terrà il prossimo 8 giugno, e che sarà “firmato” niente meno che da Enzo Miccio.