Belen pubblica una foto del figlio, ma TUTTI notano solo quel particolare

“Della serie… non sono stato io!” scrive scherzosamente Belen Rodriguez con tanto di faccine sorridenti e hashtah #teamo, pubblicando una foto in primo piano a mezzo busto e in bianco e nero del figlio Santiago. Uno scatto apparentemente innocente, ma che secondo i malpensanti non lo è affatto. Già perché proprio sotto al visino furbetto del bambino è ben evidente una maglietta sovrastata dalla scritta GUCCI. La camicia a quadri del piccolo sembra addirittura sapientemente aperta proprio per mettere in evidenza il marchio, cosa che non è andata giù ai fan di Belen su Facebook.



I commenti, le battute e le critiche si sprecano: “della serie a 7 anni mi posso permettere le magliette gucci e voi no, povery”, “che Belen lo faccia di proposito è una certezza ….e poi in una intervista ebbe il coraggio di dire che voleva tutelare il figlio ma se lo da in pasto a tutti ….ma ci faccia il piacere cara furbettona”, “parlano tanto dello sfruttamento del lavoro minorile in Africa…e qua usano l’immagine del figlio minorenne”, “Quanto ha pagato lo sponsor?”. L’ultimo commento, in particolare, tocca forse l’aspetto più serio della faccenda: Belen, come altri VIP presenti sui social, è stata recentemente accusata di non segnalare che alcuni dei suoi post sono sponsorizzati dalle aziende, spacciandoli come post personali, in cui il prodotto viene mostrato del tutto casualmente. Una pratica illegale che Facebook tenta da tempo di combattere. Una pratica che, a vedere questo scatto, sembra ancora far parte delle abitudini della showgirl…