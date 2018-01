Nel corso del contenitore pomeridiano di Canale 5, Pomeriggio 5, il direttore del settimanale ‘Nuovo’ Riccardo Signoretti ha letto i risultati di due perizie psichiatriche condotte su Francesca Cipriani. I referti gli sarebbero stati consegnati dalla mamma della concorrente dell’Isola dei Famosi 2018. La prima relazione fa riferimento a una perizia stilata dallo psichiatra Giordano Invernizzi, Professore Ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di Milano. Si legge: “La signorina Francesca Cipriani, di anni 27, presenta una sintomatologia psicopatologica caratterizzata da ansia, depressione, ritiro sociale e blocco dell’attività lavorativa”.

C’è poi l’intervento di un altro psichiatra, del quale non si conosce il nome e che ha allegato il referto a un intervento ai glutei cui Francesca Cipriani si è sottoposta. Si legge nell’altro referto: “L’esperienza vissuta, riferita narcisistica, costituisce il presupposto causale del permanente disturbo di adattamento. Si giunge così alla valutazione di un danno psichico di almeno il 6%”. Il direttore del settimanale ha sottolineato: “La mamma mi ha detto che dopo l’operazione ai glutei, Francesca ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e ansia”. Tali referti sono stati diffusi per evidenziare come gli attacchi di panico di Francesca Cipriani sull’Isola non siano finti.

Cristiano Malgioglio sotto accusa

Quindi si spiega che la mamma dell’ex Pupa avrebbe deciso di querelare Cristiano Malgioglio per le sue dichiarazioni sulla giovane. Due le situazioni che hanno spaventato: prima Francesca Cipriani, durante lo sbarco sull’isola, si è sentita male quando doveva saltare dall’elicottero. Pochi giorni dopo, si è sentita male di nuovo ed è stata portata via dalla produzione affinché fosse visitata da un medico. Francesca Cipriani, insomma, non sta vivendo nel migliore dei modi questa esperienza. Intanto, dall’Isola di Peor, è stata lei stessa ad attaccare anche i compagni di avventura: “Mi aspettavo un più di umanità, visto come sono stata male”, ha dichiarato furiosa.

GM