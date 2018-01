Ignazio Moser: «Io e Cecilia avremo un figlio»

Intervistato da Vanity Fair, Ignazio Moser ha raccontato il suo post-Grande Fratello VIP. «Dopo 78 giorni di programma, guardavo le strade con le macchine che andavano e venivano e mi sentivo stranito – ha confessato – Io, di solito, non sono uno che sta sul divano a guardare la tv. Mi mancava il non poter scegliere per me stesso: lì ti dicono quando andare a letto, spegnendo le luci, o quando svegliarti. Una cosa sciocca che ho apprezzato quando sono uscito? Il poter scegliere che musica ascoltare. Nel ritornare alla vita reale mi ha aiutato tanto avere Cecilia accanto».

Pieno di lei. Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: Dic 29, 2017 at 9:31 PST

Single da 3 anni, Ignazio non si sarebbe mai aspettato di uscire dal reality con una fidanzata: «Cecilia mi piace molto. La nostra è una relazione stabile, ma lei è una ragazza molto divertente. Siamo molto complici, giochiamo insieme, non è quel tipo di fidanzata che ti controlla il telefono tutti i giorni». E non si parla di una relazione agli inizi, ma di qualcosa di già avviato. Saltata la fase dei primi appuntamenti, Cecilia e Ignazio sono passati direttamente alla convivenza («Dopo più di 70 giorni trascorsi insieme, 24 ore su 24, non si poteva tornare indietro»).

Ignazio ha sempre creduto nel loro rapporto, benché tutti li dessero come spacciati una volta spenti i riflettori di Canale 5: «Io non ho mai pensato che nella vita reale non saremmo mai andati d’accordo. Perché se un rapporto funziona in un contesto come quello del Grande Fratello, dove vivi l’altro 24 ore al giorno, fuori non può che andare meglio. Così non vedevo l’ora di uscire».

Ignazio racconta di essere cresciuto in una famiglia sana e unita proprio come quella di Cecilia, che ha già conosciuto e di cui va già pazzo. L’idea, un giorno, è di crearne una tutta sua: «Spero di proseguire a stare così bene in coppia. Quando hai una relazione così appagante, è normale che fai progetti. Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre».