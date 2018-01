Shannen Doherty, che tutti ricordiamo nei panni di Brenda di “Beverly Hills 90210”, ha oggi 46 anni e a lungo ha combattuto una difficile battaglia contro il cancro. Chi l’ha seguita sui social network, sa che l’attrice non ha mai nascosto il suo dramma. Anzi ha tenuto costantemente aggiornati tutti sulle sue condizioni di salute. Ora, sempre sui social, è tornata a scrivere e a spiegare che il cancro non c’è più. Su Instagram, insomma, Shannen Doherty ha festeggiato coi suoi fans il ritorno alla vita normale.

Questo il messaggio che ha emozionato quanti le sono costantemente vicini: “Non molto tempo fa mi chiedevo come potesse essere tornare a fare le cose che amo, interpretare un personaggio. Creare. Stare sul set, con tutto quel caos intorno e sentire la profonda soddisfazione di aver raggiunto un traguardo. Durante l’ultima settimana ho lavorato sette giorni su sette. Non ho avuto il weekend libero, eppure ho adorato ogni secondo. Sì, ho faticato tanto per arrivare fino a questo punto, ma mi sento anche così fortunata”.

Un vero inno alla vita di Shannen Doherty

Shannen Doherty ha proseguito: “Fortunata, favorita dalla sorte e non c’è un solo giorno che io non ringrazi Dio per avermi donato la vita che ho. Quindi torno al lavoro con un ottimo spirito. Uno spirito di gratitudine e amore e profonda riconoscenza. C’è bellezza in ogni cosa”. L’attrice è recentemente tornata sul set (per “Heathers”). Il suo post, un vero e proprio inno alla vita, è diventato immediatamente virale ed è stato ripreso dai giornali di tutto il mondo. Non solo: quasi centomila sono state le reazioni al post, migliaia i commenti.

GM