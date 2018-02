La signora della pelliccetta dalla D’Urso: “Ecco perché ho fatto quella sceneggiata”

La sceneggiata della signora Rosanna Magliulo, meglio nota come la “signora della pelliccetta”, girato a sua insaputa nell’outlet La Reggia di Marcianise di Caserta, ha fatto il giro del web. Nel video la signora chiede insistentemente il cambio di un capo di abbigliamento (la famosa “pelliccetta”) alla commessa, sostenendo che sia un capo made in China. Sentendosi rispondere che il cambio non è possibile e che il capo era invece italiano, la signora ha messo in scena una sceneggiata che, finita su Youtube, l’ha resa suo malgrado famosa.

“Dovevo essere testimone della figlia di mia sorella al suo matrimonio che avevo preparato con tanto amore – ha spiegato Rosanna a Barbara D’Urso, che l’ha voluta ospite a Pomeriggio Cinque – Ho comprato il vestito in quel negozio dove ho messo la mia ‘pelliccetta’… Non lo rifarei, il video è stato girato a mia insaputa nel negozio, poi è stato pubblicato e diffuso. Voglio fare un appello: non commentate negativamente le foto della mia famiglia, di persone che non c’entrano niente”.

Bufera su Barbara D’Uso: “Hai messo in ridicolo la signora”

L’ospitata della signora delle pelliccetta non è affatto piaciuta a parte del pubblico di canale 5, anche perché la signora Rosanna sembrava visibilmente in imbarazzo, e la D’Uso l’ha messa in difficoltà in più occasioni, prendendosi gioco di lei in maniera abbastanza palese. La conduttrice ha addirittura semi-obbligato la signora della pelliccetta a improvvisare una sfilata. “Barbara non mi sembra giusto prenderla in giro – ha scritto anche l’attrice Anna Valle – si vede che era a disagio… l’hai fatta sfilare ridendo sotto i baffi… poverina mi fa pena! Ma che televisione è questa?”.