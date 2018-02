Mara Venier sbotta sui social per difendere il marito: “Fatti i c…...

Mara Venier sbotta sui social. La conduttrice e opinionista dell’Isola dei Famosi 2018, su Instagram, ha dedicato un dolce messaggio al marito, Nicola Carraro, in occasione del suo compleanno. A sua volta, anche Nicola Carraro ha scritto un messaggio per ringraziare la vita per tutto quello che ha avuto ricevendo tra gli altri, un commento, che ha fatto infuriare Mara Venier.

MARA VENIER SBOTTA SUI SOCIAL

“Amore mio grande buon compleanno #happybirthday #tiamo #missyou”, ha scritto Mara Venier. “E’ ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 febbraio mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti… Mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?”, è il messaggio pubblicato invece da Nicola Carraro. Un utente, però, ha commentato ricordandogli di avere anche un figlio, Gerò Carraro, compagno di Simona Ventura a cui Mara Venier ha risposto: “Fatti i c… tuoi, st****o”.

Nelle scorse ore, poi, è arrivata la risposta indiretta di Simona Ventura. Quest’ultima ha pubblicato una foto con il compagno Gerò scrivendo: “Le malvagità altrui non ci toccheranno mai! Uniti, sani… Una famiglia vera!”, ha scritto Simona.