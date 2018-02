Modica, il prete getta le offerte durante un funerale: “Il Signore non accetta centesimi”

Siamo nella Chiesa del Cuore Immacolato di Modica, al funerale di una donna appena deceduta. È il momento delle offerte, e don Mario Martorina ammonisce i presenti: niente offerte sotto i 2 euro. «Chiunque abbia fede deve pensare questo: se il Signore viene a casa vostra e vi chiede di fare un regalo a vostro fratello voi cosa fareste? Regalereste pochi centesimi? – chiede ai fedeli – Ecco, immaginate che ci sia il Signore a passare tra i banchi e che i soldi li date a Lui. Mi raccomando, il Signore non accetta i centesimi».

Il cesto delle offerte comincia a girare, e poco dopo torna sull’altare. A quel punto Don Mario, incurante di trovarsi davanti a una bara, ne rovescia il contenuto sull’altare e, trovando tra le offerte una moneta da 20 centesimi, con un gesto plateale la getta al di fuori della Chiesa. I presenti, e in particolar modo i parenti della defunta, sono rimasti sconvolti dal comportamento del prete. A intervenire nella questione il vescovo della diocesi di Noto, Antonio Staglianò, che ha definito l’episodio “disdicevole” ma ha invitato i fedeli a perdonare Don Mario.

«Ha sbagliato ed ha chiesto scusa, ma non fatemelo passare come un prete attaccato al denaro perché non è vero – ha chiarito il vescovo – Ho parlato sia col parroco che con i familiari della defunta che si sono ritenuti offesi dal gesto del prete. La sua è stata una reazione d’impeto, sbagliata e incresciosa ma alla base c’era il suo invito ad essere generosi per i bambini di Betlemme, d’altronde stiamo parlando di un parroco fortemente impegnato verso la carità. Si è reso conto di aver sbagliato, di aver agito d’impeto buttando i centesimi fuori dalla Chiesa. Gli ho ribadito che episodi non devono mai capitare perché l’amministrazione dei sacramenti è gratuita come predica il nostro Pontefice e proprio lui è uno che non accetta offerte dalle agenzie funebri per la celebrazione dei funerali».