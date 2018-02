Aida Yespica: “Non vivo più con mio figlio, ho bisogno di lavorare”

Aida Yespica, ai microfoni di Verissimo, confessa il suo dramma. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 2018, la venezuelana è tornata a vivere a Milano per poter lavorare mentre il figlio vive a Miami con il padre, Matteo Ferrari.

LE CONFESSIONI DI AIDA YESPICA

Dopo essere rimasta lontana dal lavoro per un po’, Aida Yespica, grazie al Grande Fratello Vip 2017, sta lentamente ricominciando a lavorare. “Non voglio togliere a mio figlio la serenità che ha a Miami. Ma io devo lavorare, lì non c’è lavoro per me” ha spiegato Aida a Silvia Toffanin. “Dopo il Grande Fratello Vip sono ritornata a Milano e ho ripreso a lavorare”.

“Il mio progetto è quello di portarlo in Italia e farlo stare con me qui per sempre», ha spiegato Aida che, alla domanda di Silvia Toffanin che le ha chiesto perchè il padre di suo figlio non la aiuti, ha risposto: «Lui è sempre attento e preciso per quello che riguarda nostro figlio, nei confronti del quale adempie ad ogni suo dovere di papà, ma con me è diverso». La Yespica, poi, ha concluso: “In passato ho dipeso economicamente da alcuni dei miei uomini, non voglio che accada mai più, perché prima o poi te lo rinfacciano e quella è una cosa terribile che non voglio più provare”.