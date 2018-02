Morte Mark Salling, la reazione dei colleghi di Glee: Lea Michele distrutta

Alla morte di Cory Monteith, ex star di Glee, sono seguiti messaggi di cordoglio a non finire, con tanto di puntata commemorativa nella serie, dove il personaggio interpretato dall’attore è stato fatto morire all’improvviso. Ma quando ad andarsene è stato Mark Salling, le reazioni sono state differenti. Un po’ perché sono passati anni dall’ultimo giorno sul set, un po’ perché Mark ha deciso autonomamente di togliersi la vita, ma soprattutto perché l’attore si era dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico, macchiandosi di un crimine gravissimo.

Particolarmente toccata dalla vicenda che lo riguarda e dalla sua scomparsa è stata Lea Michele, che dopo aver sofferto a lungo per la morte dell’allora fidanzato Cory Monteith, ha perso quello che, ai tempi di Glee, considerava come un fratello. “Lea sta passando un momento molto difficile dopo la morte di Mark – ha raccontato una fonte vicina all’attrice – è chiaro, negli ultimi anni non sono stati molto vicini, ma durante la realizzazione di Glee, Lea ha sempre considerato Mark come un fratello. È particolarmente difficile proprio in virtù della morte di Cory: non riesce a credere che un’altra persona del cast sia morta”.

In pochi ex colleghi di Glee hanno voluto spendere qualche parola per la morte di Mark Salling. Il prodiuttore Tim Davis ha dichiarato il suo rammarico su Twitter: “Oggi abbiamo perso un’altro membro del cast di Glee. Sì, lui ha commesso dei reato contro il bambini ed è orribile ma Mark Salling era un uomo spezzato. Ho amato Mark e sono davvero atterrito se penso al dolore della sua famiglia, per favore evitate i commenti cattivi”. Anche l’attrice Jane Lynch ha speso quale bella parola per il collega mentre Matthew Morrison ha preferito affidare alle emoticon i suoi sentimenti.