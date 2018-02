Belen Rodriguez fa impazzire il web: la foto del lato B infiamma i social

Belen Rodriguez, dopo essere stata a New York per un’importante campagna pubblicitaria, è tornata a Milano dove, oltre a riabbracciare il figlio Santiago, rimasto con i nonni durante la sua assenza, ha deciso di fare un regalo davvero bollente ai fans.

LA FOTO DEL LATO B DI BELEN RODRIGUEZ FA IMPAZZIRE I SOCIAL

Bellissima e in perfetta forma, Belen Rodriguez, sui suoi profili social, ha pubblicato uno scatto del suo lato B che non lascia nulla all’immaginazione. Con una canotta bianca e uno slip che esalta la perfezione del lato B, Belen Rodriguez, in poco più di mezz’ora, ha fatto impazzire i social, portando a casa, solo su Instagram, più di 113mila like e più di mille commenti. “Sei sempre la più bella”, “La più bella di tutte … senza alcun dubbio … @belenrodriguezreal sei la nr. 1 …. tutta invidia chi ti critica”, “bella da perdere la testa”, “sei uno schianto” – scrivono i fans che non possonon non notare la bellezza della showgirl. Naturalmente, accanto ai commenti positivi, come capita ogni volta che Belen pubblica una foto sui social, non mancano le critiche a cui, tuttavia, la showgirl è ormai abituata. Ancora una volta, dunque, la Rodriguez dimostra di essere la regina assoluta dei social.