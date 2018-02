La sposa arriva in ritardo in Chiesa: lui la lascia sull’altare

Il ritardo della sposa in Chiesa è quasi un rituale d’obbligo. Ogni sposa desidera essere attesa e fare la sua grande entrata in scena quando ormai gli invitati (e lo sposo) cominciano a non farcela più. Ma alla futura sposa protagonista di questa triste vicenda il ritardo in Chiesa è stato fatale.

Siamo in Gran Bretagna, nella zona di Essex. Darren Ferne e Nichola Tuohy stanno insieme da tempo, e hanno già 3 figli. È il giorno del loro matrimonio, e Darren, 38 anni, è in attesa della futura moglie davanti all’altare. Nichola, però, ha una lunga serie di disavventure. Arriva in ritardo, ma alla fine arriva. Peccato che non ci sia più nessuno ad aspettarla.

“Probabilmente saremmo ancora insieme ora se il nostro matrimonio non fosse stato rovinato – ha raccontato l’uomo al Sun -. Quanto accaduto non è una cosa che puoi facilmente superare“.

Il racconto della sposa

Nichola lo ha subito ammesso: “E’ stata tutta colpa mia. Ero così sopraffatta da tutto ciò che bisognava fare che ho avuto un crollo. Quella mattina mi sono svegliata in panico: avevo un sacco di cose da fare! In primo luogo c’era il trucco, che avevo prenotato in un centro commerciale in zona. Ma non avevo previsto che ci sarebbe voluto così tanto tempo! E poi quando hanno finito ero irriconoscibile: sono scoppiata a piangere. Dopo aver perso così 90 minuti, sono corsa a casa per lavarmi la faccia e mi sono truccata da sola. Quando sono entrata in casa mi sono accorta che i miei genitori e i miei due figli più piccoli erano ancora lì. I miei, che erano contrari al matrimonio, mi hanno comunicato che non sarebbero venuti. Così ho dovuto prendere i bambini e portarli con me in albergo per prepararli. Peccato che per un problema di pagamento mi abbiano dato la stanza in ritardo. Sono scoppiata a piangere guardando l’orologio: non avrei mai fatto in tempo a preparare sia me stessa che i bambini da sola. Una volta in stanza, poi, ho scoperto di essermi dimenticata il vestito di mia figlia”.

E non è finita qui, in quel momento la sua damigella d’onore ha chiamato per comunicarle che non sarebbe venuta al matrimonio perché i figli erano malati. “Ho chiamato Darren, che era già in Chiesa con nostro figlio maggiore e tutti gli invitati. Quando mi ha detto di sbrigarmi non ha fatto altro che aumentarmi lo stress”.

Nichola non si è persa d’animo, ha preso il vestito da sposa, i bambini, e si è diretta all’auto affittata per l’evento. Solo lì si è accorta che non aveva le cinture di sicurezza e che certo non avrebbe potuto far viaggiare i bambini senza cintura. Così ha deciso di prendere la sua Focus, ma si è resa conto che non avrebbe mai fatto in tempo. E infatti, una volta arrivata finalmente al suo matrimonio, ha trovato uno sposo livido di rabbia: le nozze erano saltate, il vicario non aveva voluto sentire ragioni perché dopo di loro avrebbe dovuto sposare altre coppie.

Darren non è riuscito a perdonare la compagna, e tra loro è finita.

Per il matrimonio, arrivato dopo 17 mesi di ferventi preparativi, la coppia aveva speso ben 12mila sterline, ma ad entrambi, alla fine, è costato molto più caro.