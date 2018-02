Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi in attesa di ulteriori approfondimenti: stasera non si esibiscono a Sanremo 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi in attesa dal Festival di Sanremo 2018 in attesa di ulteriori approfondimenti. I due cantautori che dovevano esibirsi questa sera con il brano “Non mi avete fatto niente” non saranno presenti all’Ariston. Al loro posto si esibirà Renzo Rubino, estratto a sorte tra i nomi dei big alla presenza di un notaio.

ERMAL META E FABRIZIO MORO SOSPESI

Il brano “Non mi avete fatto niente” presenta un ritornello molto simile a quello di Silenzio, brano scritto da Andrea Febo che ha collaborato anche alla scrittura di Non mi avete fatto niente insieme e presentato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascal a Sanremo Giovani 2015. Il regolamento, per inedita, intende “La canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano”. Inoltre, il regolamente consente la presenza di stralci di canzoni già edite purchè un superino un terzo dell’intera canzone e non abbia avuto proventi.

Questa mattina, in conferenza stampa, Claudio Baglioni ha detto: “Non ho sentito né Fabrizio né Ermal. Non è un plagio, ma un’auto-citazione di un brano di qualche anno fa. Non sono in grado di dirvi se esista un organismo in grado di sanzionare episodi del genere. Mi sembra di ricordare che ci fu un evento simile, qualche anno fa. Non so in che modo la cosa verrà portata avanti, e con quale analisi”, ha spiegato il direttore artistico. Il vicedirettore di Raiuno Claudio Fasulo: «Non è un plagio, non è uno scoop. Nel regolamento è prevista la possibilità di campionare altri brani per una percentuale sotto il 30%. Il brano per noi è nuovo a tutti gli effetti e a noi era noto. La canzone non si trova sul sito della Rai perché il legale dell’autore ha fatto appello al “diritto all’oblio”, cioè alla possibilità di cancellare dal web il link collegato al brano».

Pochi minuti fa, però, è arrivata la nuova decisione con la provvisoria momentanea di Ermal Meta e Fabrizio Moro. “L’organizzazione del festival d’accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni ha deciso di sospendere la loro esibizione in attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone“.