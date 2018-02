Giulia De Lellis come Belen: lato B in primo piano per pubblicizzare costumi

Giulia De Lellis come Belen: lato B in primo piano per pubblicizzare...

Le foto di Belen in versione hot per la sua nuova campagna (la pubblicità di un noto marchio di costumi da bagno) ha fatto discutere. Ma l’ex gieffina Giulia De Lellis non vuole essere da meno, e lo dimostra con alcuni scatti pubblicati su Instagram in cui indossa la collezione di bikini da lei stessa firmata.



Location esclusiva del servizio fotografico niente meno che un atollo delle Maldive, dal quale Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno cominciato un lungo romantico viaggio. Nelle foto, la fashion blogger indossa una t-shirt annodata in vita e gli slip di alcuni modelli della collezione: uno a vita alta e uno a perizoma. Quest’ultimo, in particolare, è il protagonista di un post particolarmente apprezzato.

MONICA B🖤 #loveit#lovemybikinilovers#bikinilovers#bondgirl#GDL#foru Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: Feb 4, 2018 at 11:57 PST



E dopo il lato B oliato di Belen e quello insabbiato di Giulia De Lellis, direi che siamo a posto per un po’!

