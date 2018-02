Ermal Meta e Fabrizio Moro: arriva la sentenza definitiva della Rai su “Non mi avete fatto niente”

Il caso di Ermal Meta e Fabrizio Moro che con la canzone “non mi avete fatto niente” ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri, è ufficialmente chiuso. Dopo la sospensione temporanea che aveva portato i due a non esibirsi nella serata di ieri, nella conferenza stampa di oggi, è stata annunciata la decisione definitiva della Rai.

ERMAL META E FABRIZIO MORO,LA DECISIONE DELLA RAI SU NON MI AVETE FATTO NIENTE

Nella conferenza stampa iniziata alle 12.48, è stata annunciata la decisione del Festival di Sanremo su Ermal Meta e Fabrizio Moro e sulla canzone “Non mi avete fatto niente” che presenterebbe delle somiglianze con un brano presentato a Sanremo Giovani tre anni fa, non selezionato e mai commercializzato e scritto dallo stesso autore che con Meta e Moro ha scritto il brano per Sanremo 2018. “La canzone “Non mi avete fatto niente” a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dalla Rai non sarà esclusa dalla gara di Sanremo 2018”, è stato annunciato in conferenza stampa. Grande entusiasmo da parte dei fans su Twitter.

Battaglia vinta! Siamo superiori alle vostre inutili guerre, siamo ancora in gara! #IostoconMetaMoro #NonMiAeteFattoNiente @famedalupi — Silvia Totti (@sissi0297) 8 febbraio 2018

Qui qualcuno si deve scusare con Ermal e Fabrizio per averli infangati gratuitamente #NonMiAveteFattoNiente #IoStoConMetaMoro https://t.co/VLgpJFFCiu — Roxy 🌙 (@RosyLeuci95) 8 febbraio 2018

MUTI DOVETE STARE MUTIIII RIMANIAMO IN GARAAAA #NonMiAveteFattoNiente #IoStoConMetaMoro — NON MI AVETE FATTO NIENTE🤘🏻 (@ilelupa) 8 febbraio 2018

VOGLIO LE SCUSE DI TUTTI I PORACCI CHE GLI HANNO BUTTATO MERDA ADDOSSO RADIO, GIORNALISTI, PROGRAMMI TV COMPRESI #IostoconMetaMoro #NonMiAveteFattoNiente #sanremo2018 — Maria Francesca (@MariaFra46) 8 febbraio 2018

Non ci avete fatto niente!

Non ci avete tolto niente!

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre!#Sanremo2018#NonMiAveteFattoNiente#IoStoConMetaMoro — Alessandro Mattei (@DJ_M_ALE) 8 febbraio 2018

NON LI FERMA NESSUNO.

Sono di nuovo in gara, come meritavano. #ioStoConMetaMoro #sanremo2018 — Arianna (@LegoCouch) 8 febbraio 2018