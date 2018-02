Fabrizio Moro ed Ermal Meta, la mobilitazione dei fans sui social: spopola l’hashtah #IostoconMetaMoro

I fans di Fabrizio Moro ed Ermal Meta si stanno mobilitando sui social per difendere i loro beniamini dopo la sospensione decisa dal Festival di Sanremo 2018. Dopo lo sfogo di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, i fans hanno deciso di far sentire la loro voce lanciando l’hashtag #IostoconMetaMoro che sta dominando su Twitter. Migliaia i messaggi di sostegno per i due artisti, considerati super favoriti per la vittoria finale.

I MESSAGGI DEI FANS PER FABRIZIO MORO ED ERMAL META

Tutti i fans di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, due dei migliori cantautori del panorama musicale italiano che, oltre a scrivere per se stessi, hanno scritto dei veri capolavori anche per altri artisti, sono pronti a fare sentire la loro voce.

E pensare che il Festival doveva essere una festa. Me stanno a fa salì er vomito.#IoStoConMetaMoro #NonMiAveteFattoNiente #MetaMoro — Lely (@lely91_) 8 febbraio 2018

#IoStoConMetaMoro Vabbè intanto primi su iTunes, 1 e 3 su YouTube e a dividerci solo il lancio 🚀. A voi Sanremo, a noi l’Italia — Francesca (@brachyfra) 8 febbraio 2018

Tutto questo accanimento contro due artisti che in quanto accaduto non hanno colpe, tutta questa rabbia, questi giochini su una canzone di speranza, di pace, di unione e d'amore. Complimenti per aver colto il messaggio, voi si che potete dare insegnamenti. #IoStoConMetaMoro — elisaprettosart (@elisaprettosart) 8 febbraio 2018

E comunque dopo aver letto, parlato con avvocati, riletto, essermi informato… ribadisco #IoStoConMetaMoro — Massimiliano Longo Ⓜ️ (@massyallmusic) 7 febbraio 2018

ma pensate davvero che ermal meta e fabrizio moro con tutte le meraviglie che hanno scritto abbiano bisogno di copiare la canzone di qualcun.altro?

M A P E R F A V O R E #IoStoConMetaMoro — serena;🍃 (@artvstorm) 7 febbraio 2018

Li stanno massacrando manco avessero commesso un omicidio! Ma loro sono troppo SIGNORI, troppo EDUCATI e RISPETTOSI per poter scendere al vostro livello!! #IoStoConMetaMoro — Lucianalux85 #NonMiAveteFattoNiente🐺🦋🎈💛⭐️ (@lucianalux85) 8 febbraio 2018

Io ve lo dico: non riuscirete a rovinare questa magia. Non ci tapperete la bocca. Noi siamo con loro e loro con noi.#NonMiAveteFattoNiente #NonCiAveteFattoNiente #IoStoConMetaMoro — Ilaria 🌻🐺 (@keysandwings) 8 febbraio 2018

Ho sentito #NonMiAveteFattoNiente per la prima volta in radio e la speaker ha detto “Indipendente da tutto questa canzone ha già vinto è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito” #MetaMoro #IoStoConMetaMoro #Sanremo2018 — •I need your hug• (@_musica_vita_) 8 febbraio 2018

Cari giornalisti, sappiate che a noi frega poco di tutto sto polverone…ascolteremo loro e la loro canzone sempre e comunque

Detto questo tornate pure a parlare di look e abitini che evidentemente vi riesce meglio che parlare di musica. #IoStoConMetaMoro — PiccolaAnima (@FondrinsValee) 8 febbraio 2018

La cosa che a me non torna è che quando si sono presentati a Baglioni spiegandogli TUTTO e lui ha deciso che potevano partecipare, perché quando li hanno accusati di plagio, non ha smentito e ha taciuto? #IoStoConMetaMoro #NonMiAveteFattoNiente @MetaErmal — Ivana Iovine (@IvanaIovine) 8 febbraio 2018

Quindi una giuria non ha notato questa "copiatura" e se n'è accorto pinco pallino dopo la prima esibizione ? Copiatura da una canzone che non ha sentito nessuno nel mondo ? Quanto puzza sta storia ? #Sanremo2018 #IoStoConMetaMoro — hmatt (@_hmatt) 7 febbraio 2018

Non ve li meritate proprio. Tenetevi le canzonette da due soldi, i messaggi importanti e profondi non fanno proprio parte di voi. #NonMiAveteFattoNiente #IoStoConMetaMoro — Rob 👑💅 (@bl0ndewidow) 7 febbraio 2018

Dopo una frase come: “Siamo molto dispiaciuti di quello che sta accadendo perché non siamo venuti al festival a prendere in giro la gente, ma per abbracciarla.”

Voi avete ancora qualcosa da dire?

Ve la dico io una cosa: VERGOGNATEVI #IoStoConMetaMoro #NonMiAveteFattoNiente — Marti.🔅 (@mmartilivess) 7 febbraio 2018

Il testo parla degli attentati sulla Rambla,dell'attentato al Bataclan,di quello a Nizza, di quello a Londra, di tutti gli eventi terroristici degli ultimi due anni.

O Andrea Febo è veggente e aveva previsto tutto anni fa o semplicemente NON HANNO COPIATO NULLA

#IoStoConMetaMoro — •Angi☀️• (@_Angy23) 7 febbraio 2018