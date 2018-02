Cecilia: “E poi una sorellina per il nostro bambino”

Da quando si sono incontrati e innamorati nella casa del Grande Fratello VIP, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono mai lasciati. Letteralmente. Una volta fuori dalla Casa, la coppia ha subito cominciato a convivere e a fare grandi progetti.



Intervistata dal settimanale Gente, la sorellina di Belen si è descritta come una fidanzata “esigentissima, gelosa, insicura, ho bisogno di continue conferme”. Per questo tormenta Ignazio “chiedendogli: mi ami? Mi ami davvero? Quanto? Sei sicuro? La riposta migliore è sempre il suo abbraccio”.



Per sua fortuna, al momento la sua gelosia e la sua insicurezza non sono un problema per Ignazio, anzi. Anche l’ex ciclista sembra finalmente convinto di voler mettere la testa a posto: “Ignazio e io desideriamo costruire, avere un bambino – ha raccontato Cecilia – Confesso che già sogno un maschietto, che poi possa prendersi cura della sorellina”, un po’ come è stato per lei e l’adorato fratello Jeremias.



Insomma, pare proprio che tra Cecilia e Ignazio le cose si stiano facendo serie. “Ringrazio ogni giorno di averlo incontrato. E vorrei che tra noi fosse per sempre” assicura lei. Che poi lo dica per convincere gli altri e se stessa di aver fatto bene a buttar via una relazione di anni con Francesco Monte (che stava per portarli al matrimonio e a un figlio) o perché crede davvero nelle potenzialità della sua nuova relazione, sarà il tempo a dircelo.