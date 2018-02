Chiara Ferragni e Fedez: anche il tour delle sale parto è social

Le prime foto di coppia, il primo bacio pubblico, la proposta di matrimonio all’Arena di Verona, la convivenza, l’annuncio della gravidanza, le prime ecografie del piccolo Leone… Tutta la vita di coppia di Chiara Ferragni, rinomata fashion blogger, e del rapper Fedez, è stata fino a oggi decisamente… social. Non poteva quindi mancare il tour delle sale parto che la coppietta sta facendo in quel di Los Angeles per valutare dove far nascere il loro primo bambino, atteso tra poche settimane.

”Io non ci sto capendo un c***o – confessa Fedez nel video – ho capito solo che qui c’è uno StarBucks”. Dopo il tour degli ospedali, la coppia è concorde su una sola cosa: la musica da mettere durante il parto. Naturalmente la playlist comprende anche qualche pezzo del “loro” Rovazzi!