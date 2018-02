Al Bano e la Lecciso hanno fatto pace: nozze in vista?

Dopo il clamoroso addio, Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero pronti a una clamorosa riconcilazione e, forse, persino alle nozze. A rivelarlo la giornalista Monica Setta, che sulla Gazzetta di Mezzogiorno fa sapere che Loredana Lecciso – sua grande amica – è tornata nella sua casa in Puglia e si è incontrata con Al Bano per un colloquio chiarificatore.

Un faccia a faccia che secondo la giornalista ha portato a molto più che un “pace fatta”. Pare che dopo una lunga relazione e due figli, Al Bano e Loredana Lecciso stiano finalmente valutando l’idea di convolare a nozze. La proposta da parte di Al Bano era arrivata diverso tempo fa, ma era sempre rimasta in stand by. Per il momento dai diretti interessati non arrivano né conferme né smentite, quindi prendiamo la notizia con le pinze.