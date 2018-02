Chiara Biasi contro Chiara Ferragni: il brutto gesto della fashion blogger

Chiara Biasi e Chiara Ferragni non hanno solo lo stesso nome e lo stesso lavoro. Tra qualche settimana infatti le due fashion blogger più famose d’Italia chiameranno anche nello stesso modo i loro “bambini”. Com’è noto, infatti, il bambino che la Ferragni aspetta dal rapper Fedez si chiamerà Leone.

E con lo stesso nome la Biasi chiama già il suo piccoletto, un volpino nero regalatole da Simone Zaza, attaccante del Valencia, lo scorso dicembre. La Biasi, collega e amica della Ferragni, sapeva benissimo che la futura moglie di Fedez aveva deciso di chiamare suo figlio Leone, e nonostante questo ha voluto che il suo cucciolo, protagonista di una serie di scatti su Instagram al suo fianco, portasse lo stesso nome.



Un gesto che i fan della Ferragni (ma anche quelli della Biasi) non hanno particolarmente apprezzato come si evince dai commenti sotto alle foto in cui Chiara posa con il suo pelosetto.

Leone 🦁🖤👹 Un post condiviso da CHIARA (@chiarabiasi) in data: Gen 18, 2018 at 4:32 PST