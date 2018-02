Francesco Monte e Cecilia beccati insieme da Striscia La Notizia

Valerio Staffelli di Striscia La Notizia non si sarebbe mai immaginato di poter fare, involontariamente, un vero e proprio scoop quando ha deciso di portare un Tapiro D’Oro a Francesco Monte.

Già perché, poco prima di raggiungere l’ex tronista, Staffelli si è imbattuto in Cecilia Rodriguez. I due, secondo il sito di Striscia, stavano andando a cena insieme.

Una volta consegnato il Tapido D’Oro a Monte per il “canna gate” che lo ha visto protagonista all’Isola dei Famosi, l’inviato di Striscia ha fatto la domanda che in molti, in questi giorni, avrebbero voluto fare a Francesco: “Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?”.

L’ex tronista è stato tanto categorico quanto poco convincente: ”No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi”.

Il sospetto però resta. Cosa ci facevano Cecilia e Francesco insieme l’altra sera?