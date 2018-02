La parrucca di Arisa scivola via: il video che la “incastra”

Il drastico cambio di look di Arisa ha fatto discutere, ma è piaciuto moltissimo ai suoi fan che da qualche settimana la riempiono di complimenti dopo la pubblicazione di ogni scatto sui social. E ad Arisa fa più che piacere dato che lei stessa ha dichiarato che non c’è niente di male a volersi sentire più belle e femminili.

Ma come ha fatto la cantante a passare dal corto al lungo nel giro di un secondo? Niente extension per Arisa, come inizialmente si credeva. L’interprete di “Sincerità” ha preferito optare per qualcosa di più… reversibile: una parrucca. Comoda perché all’occorrenza si può togliere, e non va lavata e messa in piega come una lunga massa di capelli. Ma la parrucca ha anche i suoi “contro”. Per esempio se ti capita di abbracciare Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, la parrucca potrebbe minacciare di scivolarti via, e sei costretta a sistemartela a mano sperando che nessuno abbia ripreso la scena e l’abbia messa su Youtube….