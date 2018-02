Belen HOT alle Maldive con Iannone: la coppia paparazzata da Chi

Quando è innamorata persa, Belen Rodriguez porta la sua dolce metà alle Maldive. Lo ha fatto con Fabrizio Corona (come dimenticare le loro foto hot in spiaggia?), lo ha fatto più volte con l’ex marito Stefano De Martino, e oggi lo ha rifatto con Andrea Iannone. Che sia un segno che Belen considera il pilota il nuovo (e magari ultimo) uomo della sua vita?

Quel che è certo è che tra Belen e Andrea Iannone la passione è alle stelle. Paparazzati da Chi, i due non si sono staccati mai le mani di dosso. In particolare, il lato B di Belen, recentemente protagonista di un servizio decisamente "caldo" probabilmente presenterà un'abbronzatura irregolare con un segno bianco a forma di… mano.