“È appena morto, ci dispiace”: la reazione di dolore di Milly Carlucci in diretta

Milly Carlucci era ospite di Mattino Cinque per promuovere la nuova stagione di Ballando con Le Stelle in partenza il prossimo 3 marzo quando il collega Franco Di Mare le ha dato, in diretta, una notizia terribile: “Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo – ha detto il conduttore – Però è delle 9.36 è morto all’età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi che tu conosci bene. Forse non è un momento per chiederti un commento…“.

La reazione di dolore di Milly Carlucci, assolutamente comprensibile dato che era legata a Bibi da una lunga amicizia, è stata immediata. “Non avrei mai voluto ricevere così la notizia” ha replicato la conduttrice, piegandosi sulla sedia.

Immediata la polemica sui social, dove in tanti hanno fatto notare che i conduttori avrebbero potuto preparare la Carlucci dandole la notizia durante uno stacco pubblicitario anziché rendere pubblica la sua reazione di dolore. E noi non possiamo che essere d’accordo con loro. Chissà se il direttore di Rai Uno Andrea Fabiano prenderà provvedimenti, come in molti telespettatori stanno richiedendo in queste ore.