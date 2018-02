Alessandra Mastronardi beccata con il nuovo fidanzato: ed è un attore (famoso) anche lui!

Tra Alessandra Mastronardi e l’irlandese Liam McMahon, l’attore per il quale Alessandra si era trasferita a Londra due anni fa, è decisamente finita. I due non si vedevano più insieme (nemmeno sui social) da qualche mese, ed era chiaro che qualcosa andasse storto. O forse più che qualcosa… qualcuno?

Già perché Diva e Donna ha paparazzato l’attrice dei Cesaroni in compagnia del collega Ross McCall, attore scozzese protagonista delle serie tv “Band of Brothers – Fratello al fronte” e “White Collar” che in questi giorni lavora con la Mastronardi sul set romano del film romantico “Us”.

La coppia si abbraccia e si bacia affettuosamente dopo una cena al ristorante, e il dubbio sorge spontaneo: i due attori stanno insieme o fanno le prove fino a tardi per la scena d’amore che li aspetta il giorno successivo?