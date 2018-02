Buffon e Ilaria D’Amico si sposano? Il portiere rompe il silenzio

Ospite di Maurizio Costanzo, Gigi Buffon si è lasciato andare ai ricordi, parlando a cuore aperto non solo della sua professione ma anche della sua vita privata. Inevitabile la domanda su Ilaria D’Amico, mamma di suo figlio Leopoldo Mattia.

“Per quello che volevo io dalla vita, la storia con lei è speciale. Sono felice perché determinate scelte comportano anche inevitabili sofferenze, però hai quasi sempre la speranza – e in questo caso la certezza – che la scelta che stai facendo è dettata da dei capisaldi irrinunciabili” ha confidato il portiere, ricordando che quando tra loro è scoccata la scintilla, entrambi erano in crisi con i rispettivi compagni di vita. Ma quando Costanzo gli chiede se ci siano nozze in vista, Buffon fa finta di niente: “Matrimonio? Non ne abbiamo parlato. Siamo felici, abbiamo un figlio. Magari ci sarà un tempo e uno spazio per una festa nostra. Noi condividiamo tutto e parliamo di tutto, e questa è la cosa che mi piace di più del nostro rapporto”.

Gigi ha preferito rimanere sul vago anche quando gli è stato chiesto dei rapporti che intercorrono tra Ilaria e Alena Seredova, che ogni tanto sono costrette a sentirsi per coordinarsi e organizzarsi per la gestione dei due figli che Buffon ha avuto dal matrimonio con la Seredova: David Lee e Louis Thomas. “Non sono molto a conoscenza dei rapporti tra Ilaria e Alena, ma spesso quando ho i figli con me, se ci sono delle priorità, dei compiti da fare, ecc., si interfacciano” ha spiegato il portiere.