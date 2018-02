Intervista di coppia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul settimanale Chi, che per prima cosa ha chiesto loro di come si sia trasformato il loro rapporto fisico a telecamere spente: «Se prima non ci facevamo problemi, adesso che siamo fuori è anche peggio – ha risposto ridendo Ignazio – viviamo l’intimità come tutte le coppie. Anzi, come quelle più affiatate»

«Nella casa c’era molta chimica fra di noi – ha aggiunto Cecilia – quando siamo usciti ho visto che ci siamo baciati ovunque. Ad un certo punto eravamo convinti che non ci riprendessero neanche più. Ma non abbiamo fatto le cose che pensate: quella del sesso nell’armadio era un’impressione sbagliata. Nella casa non ero libera nemmeno di parlare. C’erano tante cose che avrei voluto dire a Ignazio, tante volte rimanevo in silenzio perché non riuscivo a dirgli quello che avevo dentro».

La piccola Rodriguez poi ha ribadito i motivi della sua scelta di lasciare lo storico fidanzato Francesco Monte per un ragazzo appena conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP: «Ho capito che la vita è una e allora perché accettare situazioni che non mi piacciono, sapendo che dopo sarà ancora peggio? Ignazio ha quello che cerco da sempre: la gioia di vivere, non è mai di cattivo umore, in tre mesi io ha avuto giorni no, lui mai, è solare».

Simili anche le motivazioni di Moser: «Non avevo mai avuto niente di simile a quello che ho con lei», aggiunge Moser.

Riguardo allo scandalo droga sull’Isola dei Famosi a causa del quale Francesco Monte è stato espulso, Cecilia non se la sente di accanirsi sull’ex fidanzato: «È un ragazzo perbene, non criminalizzo chi si fuma una canna, mi dispiace che sia uscito dall’Isola». Anche se restare sull’Isola avrebbe quasi sicuramente implicato una love story con Paola di Benedetto (a proposito, avete visto il videomessaggio che le ha inviato Monte?)? A quanto pare sì. Anzi, Cecilia assicura di volere solo il bene di Francesco: «Se si fosse innamorato sarei stata felice».