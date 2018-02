Sono passati tre mesi da quando è iniziata la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e tutto procede a gonfie vele. Dopo aver conosciuto l’ex ciclista, Cecilia Rodriguez ha detto addio a Francesco Monte con cui ha vissuto una storia durata quasi cinque anni. Cosa sarebbe successo, però, se non fosse entrato Moser nella vita della Rodriguez?

CECILIA RODRIGUEZ, COSA SAREBBE SUCCESSO CON FRANCESCO MONTE SENZA IGNAZIO MOSER

Ai microfoni del settimanale Chi, Cecilia Rodriguez conferma di non essere affatto pentita di aver lasciato Francesco Monte. “Sono convinta che nella vita si possa cambiare. Per fortuna ho avuto la possibilità di fare quest’esperienza, perché fuori sei sempre molto distratta. Lì ho avuto modo di pensare e ho capito che c’erano cose che non andavano più bene. Ho capito che la vita è una e allora perché accettare situazioni che non mi piacciono, sapendo che dopo sarà anche peggio? Se non ci fosse stato Ignazio avrei chiuso lo stesso, perché quando ero nella Casa non mi mancava il mio fidanzato”.

Con Ignazio Moser c’è una forte attrazione: “Nella Casa c’era molta chimica tra di noi. Quando sono uscita ho visto che ci siamo baciati ovunque. A un certo punto eravamo convinti che non ci riprendessero neanche più. Ma non abbiamo fatto le cose che pensate, quella del sesso nell’armadio è un’impressione sbagliata. Nella Casa non ero libera nemmeno di parlare, c’erano tante cose che volevo dire ad Ignazio, tante volte rimanevo in silenzio perché non riuscivo a dirgli quello che avevo dentro. Ora ho la possibilità”.