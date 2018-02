Gigi Buffon, l’amore finito con Alena Seredova: “La ringrazierò sempre”

Gigi Buffon, nel corso dell’ultima puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo, ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua vita privata facendo il punto sulla fine del matrimonio con Alena Seredova e sul futuro con Ilaria D’Amico.

L’INTERVISTA DI GIGI BUFFON

Nonostante l’amore sia finito, Gigi Buffon non smetterà mai di ringraziare Alena Seredova: “E’ una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei e lei me li ha dedicati come penso di averglieli dedicati io. Poi abbiamo due figli stupendi, molto educati e di quelo gran parte del merito va a lei” – ha detto il capitano della Juventus che ha poi aggiunto – “Penso che alla fine, come in tutte le cose, c’è un dare e un avere e io ho ricevuto tanto da lei. Penso di aver dato tanto, e poi basta”.

Il futuro, però, si chiama Ilaria D’Amico: “Penso che Ilaria sia veramente una donna speciale. Il nostro rapporto è qualcosa di straordinario e proprio per questo immagino che ci sarà una evoluzione in futuro e che durerà fino a che la morte non ci separerà”.

Buffon, poi, ha anche parlato della depressione che ha dovuto affrontare in un momento particolare: “Perché ci sono degli snodi nella vita probabilmente nel momento in cui da giovane e superficiale stai entrando in una dimensione di uomo un po’ più maturo, devi fare i conti con dei buchi neri che fino a quel momento non hai preso in considerazione. E queste valutazioni ti fanno cadere in un limbo, in un’apatia che può sfociare nella depressione”.