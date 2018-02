Jennifer Aniston e Justin Theroux divorziano dopo 3 anni di matrimonio

Non c’è pace per Jennifer Aniston, almeno dal punto di vista sentimentale. Nuovo divorzio per l’ex star di Friends, che tramite il suo agente Stephen Huvane ha pubblicato una dichiarazione congiunta parlando di una decisione «presa reciprocamente e amichevolmente alla fine dell’anno scorso».

I due attori giurano che va tutto bene: «Siamo due ottimi amici che hanno deciso insieme di separarsi, ma non vediamo l’ora di proseguire il nostro rapporto da amicizia, cosa che faremo in maniera privata. Abbiamo voluto comunicare noi stessi come stanno le cose, visto che l’industria del gossip non ha saputo resistere all’opportunità di speculare e inventare».

Jennifer e Justin si erano sposati nell’agosto del 2015, 10 anni dopo la traumatica separazione da Brad Pitt, fuggito tra le braccia di Angelina Jolie lasciando Jennifer e i tanti fan della coppia senza parole.