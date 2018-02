Cristina Parodi, conduttrice di Domenca In, lancia una frecciatina a Barbara D’Urso e a Domenica Live ai microfoni della trasmissione Tv Talk, trasmissione di Raitre andata in onda sabato 17 febbraio.

DOMENICA IN DI CRISTINA PADRODI CONTRO DOMENICA LIVE DI BARBARA D’URSO

Cristina Parodi e Barbara D’Urso, ogni domenica, sono rivali con Domenica In e Domenica Live. Due trasmissione che, a detta della Parodi, sono molto diverse. “Serve puntare su un’altra cosa, sul prodotto, sulla qualità, sui contenuti ed è quello che noi facciamo. Sono due programmi molto diversi che non si possono paragonare: da una parte l’immagine della donna che ha il seno più grande del mondo, dall’altra noi che intervistiamo Piero Angela, ma è giusto così e che ognuno scelga il suo programma preferito. Rai1, per il compito che ho avuto, deve fare un programma di intrattenimento con contenuti di qualità di un certo tipo e questo stiamo facendo”, ha detto la Parodi.

Domenica In era partita con la co-conduzioni di Cristina e Benedetta Parodi. Un esperimento che, tuttavia, è durato poco. “Ci tenevamo, era un nostro sogno da tempo e sono convinta che avrebbe anche avuto senso continuare ma la tv di oggi macina tutto molto velocemente e non c’è tanto tempo per metterla a punto. Benedetta Parodi non è un volto di Rai1, ha una storia televisiva importante in altre reti, ci voleva un po’ di tempo in più per renderla un volto più abituale per Rai1, mi dispiace, abbiamo scelto di comune accordo un diverso tipo trattamento in cui lei funziona bene”, ha spiegato la Parodi.