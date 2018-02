Rocio Munoz Morales piange a Verissimo per Raoul Bova

Rocio Munoz Morales piange in tv parlando di Raoul Bova, l’attore che oltre ad essere il suo compagno è anche il padre di sua figlia Luna. Ai microfoni di Verissimo, Rocio Munoz Morales ha parlato della sua bellissima relazione non riuscendo a trattenere le lacrime.

ROCIO MUNOZ MORALES PIANGE A VERISSIMO

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova formano una coppia innamorata, affiatata e molto unita. All’inizio della storia, però, la modella e attrice spagnola ha dovuto fare i conti anche con critiche pesanti. Rocio, però, è riuscita a superare tutto avendo accanto una persona buona come Raoul. “Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello” – ha raccontato la Morales a Silvia Toffanin per poi aggiungere – “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo. Come si fa a gestire quello che uno prova, è impossibile”.

Rocio Munoz Morales, poi, ha raccontato come è nato l’amore con Raoul Bova: “È stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul Bova ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”.