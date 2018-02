Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno una relazione? Il cantante rompe il silenzio

Sono apparsi particolarmente affiatati sul palco dell’Ariston, e questo è bastato perché gli amanti del gossip cominciassero a parlare di una relazione amorosa tra Ermal Meta e Fabrizio Moro. Su di loro sono usciti anche dei disegni che li ritraevano avvinghiati, e sono state proprio queste vignette a scatenare una reazione di Ermal Meta.

Il cantante albanese ha preso la cosa sul ridere. “Ci vogliamo bene ma non così tanto!” ha scritto su Twitter, per poi aggiungere una breve riflessione che spiega meglio la sua posizione: “Ragazzi, ho ironizzato su dei disegni scherzosi senza sentirmi offeso. L’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa vi prometto che lo saprete da me in persona. Viva l’amore!”.

D’altra parte è noto già da tempo che Ermal Meta è fidanzato da più di 7 anni co un personaggio anche abbastanza famoso….