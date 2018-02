Ignazio Moser su Cecilia Rodriguez: “La ragazza va contenuta”

Come va il rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Sappiamo che ve lo state chiedendo, e che non ci dormite la notte. E lo sa anche la coppietta, che per non avervi sulla coscienza non perde occasione per rilasciare interviste come quella uscita su Chi in cui descrive minuziosamente anche i particolari più piccanti.

Un esempio? Ospite a Detto Fatto, Ignazio Moser ha confessato che la fidanzata è decisamente gelosa: “Sì, Cecilia è molto gelosa, purtroppo è vero. La ragazza va un po’ contenuta“, ha detto alla Balivo.

Ed ecco arrivare un bel videomessaggio in cui Cecilia gli promette di contenere gli scatti di gelosia in cambio di tre favori: passare meno tempo al cellulare, tenere più ordine in casa e criticare meno la sua cucina.

Infine, nonostante la coppia già dallo scorso Natale parlasse di figli in arrivo, Ignazio ha preferito mettere in chiaro le cose, e alla domanda se ci fossero bambini in arrivo ha risposto solo “Con calma”.