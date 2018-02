Rocio Morales: “Il mio matrimonio segreto con Raoul Bova”

Ospite di Verissimo, la bella Rocio Munoz Morales ha raccontato ancora una volta gli esordi della sua storia d’amore con Raoul Bova, cominciata in gran segreto nel 2012 sul set di Immaturi a Paros, in Grecia. Un inizio non facile, dato che per il mondo lei era semplicemente “l’altra”, quella che aveva strappato Raoul a una moglie devota, Chiara Giordano, dalla quale aveva avuto anche due figli: “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo” ha confessato la giovane attrice.

“Il nostro è stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo – ha dichiarato Rocio – La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono…. conosci le persone parlandoci ma anche guardando che cosa c’è negli occhi, tra i due cuori. Ci ha legato da subito la fede, la beneficenza, l’amore per la natura”.

Oggi quel brutto periodo è stato dimenticato, e nella vita di Raoul, Rocio e della loro piccola Luna, regna solo l’amore: “Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello”. In qualche modo, Rocio si sente sposata al suo uomo: “Mi ricordo l’attimo in cui noi due abbiamo guardato la luna, c’era una luna piena pazzesca. E li c’è stato il nostro matrimonio, sì un matrimonio spirituale”.