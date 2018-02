Le prime durissime parole di Fabio Fulco su Cristina Chiabotto

L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e l’attore Fabio Fulco sono stati insieme per quasi 12 anni. Si sono conosciuti che lei era praticamente una ragazzina (19 anni) e insieme sono cresciuti, anche come coppia. Poi qualcosa si è rotto, e Cristina ha lasciato il compagno spezzandogli il cuore.

Abbiamo sentito la versione di Cristina Chiabotto, terribilmente addolorata per ciò che è accaduto e per non essere riuscita ad avere un lieto fine con Fabio. Ma cosa ne pensa quest’ultimo?

Fabio Fulco si è sfogato sulle pagine di Oggi, senza mai fare il nome di Cristina: «Non c’è davvero nulla o nessuno da ricordare – ha dichiarato sprezzante – È una ferita profonda quella che ho, non si rimargina ancora. Sono scappato in Cina… me ne sono andato dall’altra parte del mondo, completamente solo, dove il telefono manco prendeva, con l’intento di metabolizzare».

In Oriente, Fabio ha trovato qualche risposta alle sue tante domande: «Era importante per me capire per cosa soffrivo. L’oggetto della mia sofferenza è esistito soprattutto nella mia immaginazione, era la proiezione di qualcuno che oggi so che non esiste… Quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita!».

Parole durissime, e non è finita: «Non facevo parte del progetto di Cristina, però con me c’è stata 12 anni. Bastava non starci con me, no? – ha aggiunto l’attore – Io ricordo tante cose bellissime, ma non hanno più il suo volto. Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella “coppia”: ci credo talmente tanto che in due sia meglio, che ho pensato che con lei fosse per sempre. Ma ero il solo a crederlo».