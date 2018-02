Michelle Hunziker, la terribile confessione: “Volevano buttare l’acido in faccia ad Aurora”

Michelle Hunziker, reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018 è la protagonista della nuova puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo. Domani, in seconda serata, la showgirl svizzera racconterà alcuni dei momenti più belli e più brutti della sua vita.

LE TERRIBILI CONFESSIONI DI MICHELLE HUNZIKER

Quello fatto da Michelle Hunziker è un racconto toccante ed emozionante. Per la prima volta, la showgirl ha parlato delle violenze subite. Maurizio Costanzo ha chiesto a Michelle di raccontare uno dei momenti più delicati della sua vita che riguarda Aurora. Come scrive TvZap, la Hunziker ha raccontato: “Sì, adesso posso raccontarlo effettivamente perché è passato un po’ di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa […]. A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora… Le avrebbero buttato l’acido in faccia… loro volevano che pagassi in bitcoin […] Ho vissuto un dramma“.

Il rapporto con il padre: “Eh, l’ho capito quasi subito perché lui si trasformava e gli prendeva male, si arrabbiava, spaccava le cose in casa però io da bambina sono sempre riuscita, fino a una certa età, a scindere le cose cioè io volevo vedere solo la parte bella di mio papà e facevo finta che non esistesse il resto…“.

Maurizio Costanzo, poi, le chiede di Scommettiamo che, il programma che dovrebbe condurre per Mediaset. Michelle risponde così: “Ci incontreremo la prossima settimana per vedere tutte le cose e sarebbe bello…[…] Se rifarei Sanremo? Guarda, sì! Se lo dico qua magari succede…”.