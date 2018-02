Serena Grandi per 7 ore in sala operatoria: ecco cos’ha (ri)fatto

Alla soglia dei 60 anni, Serena Grandi ha deciso di ritoccare un po’ il proprio fisico, e si è sottoposta a un’intervento di chirurgia estetica durato ben 7 ore ed effettuato dal dottor Lorenzetti. Poi ha raccontato la sua “avventura” a Barbara D’Urso, che si è collegata in diretta con lei nella clinica.

Serena Grandi ha dichiarato di aver eliminato la pelle in più sull’addome, il grasso su fianchi e schiena ed alzato il décolleté senza l’ausilio di protesi. Un intervento che, secondo Karina Cascella presente in studio, si sarebbe potuto tranquillamente evitare seguendo una buona alimentazione e praticando un po’ di movimento. Ma il dottor Lorenzetti ha chiarito che certi risultati, purtroppo, sarebbero possibili solo con l’intervento della chirurgia.

“Non sono pentita assolutamente di aver preso questa decisione – ha voluto poi rispondere Serena Grandi – Oggi è un grande lusso poter andare in palestra, farsi i selfie, stare su Instagram. Io ho tante altre cose da fare, vedi 2 film”.

L’attrice non vede l’ora di poter ammirare e far ammirare i risultati di tutto quel lavoro: “Abbiamo fatto una tartaruga che non vedo l’ora di farti vedere – ha detto alla D’Urso – Speriamo che non venga al contrario. Abbiamo risposizionato il seno. Non era tanto per l’estetica, ero bella lo stesso diciamo la verità, ma per la salute della schiena, delle spalle e del respiro. Più peso hai, peggio è”.