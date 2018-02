3 oggetti che usi ogni giorno ma sono più sporchi di un WC

Secondo uno studio shock dell’Università dell’Arizona, in ogni casa esistono diversi oggetti di uso quotidiano che contengono migliaia di germi e batteri fecali come l’Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, molti più di quelli che si trovano all’interno di un WC.

E quel che è peggio è che questi stessi oggetti vengono utilizzati per pulire stoviglie in cui mangiamo, o vengono in contatto con i nostri cibi.

La maggior parte degli oggetti più sporchi e pericolosi nelle nostre case, infatti, si trovano in cucina. I peggiori in assoluto? Taglieri (200 volte più batteri che in un WC), strofinacci da cucina (20mila volte più sporchi di un WC) e spugne (200mila volte). Quest’ultime, in particolare, possono contenere agenti patogeni in grado di provocare gravi malattie. Non serve a nulla igenizzarle in acqua bollente o nel microonde, anzi: in questo modo le rendiamo ancora più vulnerabili agli attacchi, rendendo i batteri più resistenti. Un po’ come quando ci curiamo con un antibiotico.

L’unica soluzione è cambiare spugna almeno una volta a settimana.