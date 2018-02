Aurora Ramazzotti e quei baci passionali sotto lo sguardo di Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti e Tomaso Trussardi hanno accompagnato Michelle Hunziker nella sua avventura in quel di Sanremo. Ma tra una puntata e l’altra del Festival, Aurora non è riuscita a trattenere la passione per il fidanzatino Goffredo Cerza, con il quale ormai fa coppia fissa da più di un anno.

I due piccioncini hanno alloggiato insieme al Grande Hotel Mare di Bordighera per far sì che Aurora potesse passare più tempo possibile insieme alla madre.

Dietro le quinte del Festival, la piccola Ramazzotti e il suo Goffredo sono spesso stati immortalati l’uno avvinghiato all’altro. Addirittura in uno scatto esclusivo del settimanale Oggi, la passione tra i due è talmente cocente da suscitare uno sguardo perplesso in Tomaso Trussardi, che sembra si stia chiedendo se i due ragazzi non stiano esagerando. Chissà cosa avrebbe fatto al posto suo il buon Eros Ramazzotti!