Epic Fail di Maria Grazia Cucinotta: pubblica questa foto ma tutti notano un GROSSO particolare

Ogni tanto Facebook ci ricorda eventi del nostro passato riproponendoci foto e post pubblicati qualche anno fa. Dev’essere per questo, o rispolverando le vecchie foto delle vacanze, che Maria Grazia Cucinotta ha deciso di condividere con i fan su Facebook uno scatto in cui posa rilassata e abbronzata su una terrazza sul mare. «Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore… Baciiii» recita la didascalia.

Peccato che, come ben presto le fanno notare in molti, quella dietro di lei non sia Taormina bensì Lacco Ameno, un piccolo comune dell’isola di Ischia. Un vero e proprio epic fail considerando che Maria Grazia Cucinotta è una sicula doc.

L’attrice, divertita dalla sua gaffe, si è scusata e ha corretto la didascalia del post in «Ricordi di Taormina ma in realtà è Ischia è vero!».

E a chi la accusava di prestare poca attenzione o interesse nei confronti degli splendidi luoghi che la ospitano, Maria Grazia ha risposto: “Non sempre si riesce a controllare tutto, e sbagliare è umano…. E comunque io sono figlia di tutto il sud ….e lo amo con tutta la sua gente a prescindere da un errore…“.