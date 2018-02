Kate Middleton, incinta di 7 mesi, spiazza tutti con un tatuaggio

Kate Middleton ha stupito e spiazzato tutti i presenti al Fire Station Arts Centre, hub multiculturale in cui era in visita insieme al marito, quando ha chiesto a una delle ragazze di farsi fare un tatuaggio.

A differenza della futura cognata Markler che ha già stravolto in più occasioni l’etichetta reale presentandosi ai vari eventi ufficiali con mise non adatte all’occasione, Kate Middleton è sempre stata molto ligia ai doveri e alle imposizioni dettate dalla Regina Elisabetta. Per questo il suo gesto ha spiazzato gli inglesi.

Kate Middleton si fa tatuare la mano

Ospite insieme al Principe William al centro multiculturale Fire Station Arts Centre di Sunderland, dopo aver osservato i lavori del nuovo ponte della Northern Spire, la Duchessa di Cambridge, incinta di 7 mesi, ha conosciuto i ragazzi del centro.

Impeccabile come sempre, Kate Middleton ha scelto per l’occasione un elegante cappottino color petrolio, un trucco elegante e l’acconciatura morbida e sciolta che ormai l’ha resa famosa.

Ma ad un certo punto, a sorpresa, la Duchessa ha deciso di “sporcare” il proprio outfit perfetto lasciandosi tatuare sulla mano un fiore stilizzato da una ragazza asiatica del centro. Naturalmente si sta parlando di un tatuaggio all’hennè che sparirà nel giro di pochi giorni, ma ai sudditi il gesto della Duchessa ha fatto un certo effetto.

E se con questo piccolo e – apparentemente – innocente gesto Kate Middleton stesse cercando di “svecchiarsi” dopo il recente entusiasmo manifestato da sudditi e media inglesi nei confronti della giovane e bella Meghan Markle, così libera e fuori dagli schemi, così chiacchierata, così divertente? Non è un mistero che tra Kate Middleton e Meghan Markle non scorra buon sangue: da mesi i media locali non fanno che ripetere che la Duchessa di Cambridge era contraria all’unione tra il principe Harry e l’ex attrice con un divorzio alle spalle.