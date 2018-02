Chiara Ferragni, con un post su Instagram, confessa di aver vissuto momenti difficili a Los Angeles con Fedez per il piccolo Leone.

Con un lungo post su Instagram, Chiara Ferragni, incinta per la prima volta, confessa di aver vissuto momenti difficili con il compagno Fedez in quel di Los Angeles. Da alcune settimane, la coppia si è trasferita nella città americana dove il piccolo Leone nascerà per avere la doppia cittadinanza. Gli ultimi giorni, tuttavia, non sono stati affatto facili per la coppia. La fashion blogger e il cantante, infatti, hanno scoperto che la gravidanza non procedeva come avrebbe dovuto.

MOMENTI DIFFICILI PER CHIARA FERRAGNI E FEDEZ A LOS ANGELES

Dopo aver condiviso una foto in cui è con Fedez, Chiara Ferragni ha scritto un lungo messaggio per confessare ai fans di aver vissuto dei momenti non propriamente felici. “Gli ultimi giorni sono stati un po’ caotici. In una ecografia il nostro ginecologo ha trovato che Leo non stesse crescendo tanto quanto dovrebbe, forse perché la placenta non sta funzionando al meglio. Sono stata messa a riposo. Deve prendere tutto con calma – prosegue – ho dovuto cancellare gli impegni di lavoro. Devo fare delle visite due volte a settimana per controllare che Leoncino stia bene. Abbiamo già avuto i primi risultati e sono buoni. Adesso si riposa e sta crescendo forte”.

Chiara Ferragni, poi, con un altro post, ha ringraziato tutti i fans per l’affetto e il sostegno che le stanno dando: “Non so come ringraziarvi per i migliaia di commenti ed email che mi avete/che mi state mandando raccontandomi la vostra esperienza e dandomi ottimi consigli. Non avete idea di quanta energia mi stiano dando e quanto mi senta piu forte oggi grazie a voi. Questo profilo segue la mia vita: negli attimi pieni di felicitaà non vedo l’ora di condividere i miei traguardi con voi per ispirarvi a dare del vostro meglio ed in quelli in cui sono invece triste o spaventata adoro poter trovare quella grinta di cui ho bisogno nelle vostre parole, e vedere quanto e’ bello aiutarsi nel momento del bisogno. Non c’e’niente di piu forte del condividere un’emozione positiva, e voi, in queste ultime 24 ore, mi avete resa ancora piu fiera di essere circondata da cosi tanto amore e sostegno. Grazie dal profondo del mio cuore, da Fede e grazie anche da Leoncino che scalcia come un pazzo“.